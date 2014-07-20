بالصور.. الحزن يسيطر على مدينة قنا لاستشهاد أحد أبنائها فى «مذبحة الوادى الجديد»

سيطر الحزن والغضب والعويل على منطقة المخبز الألى بمدينة قنا، حزناً على استشهاد أحد أبناء المنطقة فى العملية الإرهابية على الجنود المصريين بمحافظة الوادى الجديد ويدعى أندرو ألبير نادر 21 سنة.

وأقامت أسرة الشهيد سرادق عزاء بوسط الشارع الذى يقيم به لتلقى العزاء من أقاربة وجيرانهم المسلمين والمسيحيين، فيما أصيبت والدة الشهيد بحالة إغماء عقب سماع خبر وفاته.

وقال أبانوب أمجد، أحد أصدقاء الشهيد، إن الشهيد كان عطوف ومحبوب من الجميع وقلبة أبيض وطيب ولم يؤذى أحدا وأنه أتحرم من صديقه بسبب هذة العملية الإرهابية الخسيسة والغادرة، مشيراً إلى أنه اتصل بالشهيد فى ظهر السبت للإطمئنان على أحوالة وفوجئ بأن صوته على غير طبيعيته ويسيطر علية الحزن.

وأضاف أن الشهيد أنهى دراستة بالتعليم الفنى التجارى نظام 5 سنوات ثم اتجه إلى بيع الأقمشة داخل محل مملوك لوالده ثم ألتحق بالجيش، مشيراً إلى أن الشهيد له شقيق واحد فقط يدعى أفاريم 14 سنة، وقال إنه سيتم دفن جثتة عقب وصولها من مطار الأقصر بمدافن العائلة بمنطقة الشيخ محسن بمنطقة شرق مدينة قنا.