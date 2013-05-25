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مصر والعراق تؤسسان 3 شركات مشتركة في مجال الكهرباء

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مصر والعراق تؤسسان 3 شركات مشتركة في مجال الكهرباء مصر والعراق تؤسسان 3 شركات مشتركة في مجال الكهرباء
العراقية ترصد 18 مليار دولار لإنشاء 30 محطة كهرباء

كتب : الأناضول منذ 20 دقيقة

قال رئيس الشركة القابضة لكهرباء المهندس جابر الدسوقي، إن الشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المصرية ستوقع قريبا اتفاقات مع الجانب العراقي لإنشاء 3 شركات مشتركة في مجال التدريب والاستشارات الهندسية وصيانة محطات الكهرباء.

وأضاف الدسوقي، أن الجانب العراقي طلب من شركة كهرباء مصر إنشاء شركة تختص بدراسة وضع المنظومة الكهربائية واستقرارها وإعداد دراسات بخصوص كفاءة وحدات توليد الكهرباء وإمكانية إعداد وثائق المناقصات بالشكل القياسي، وأن الشركة الجديدة في مجال الاستشارات ستقدم جميع الخدمات الاستشارية في مجالات المحطات البخارية والغازية مع توسع الحكومة العراقية في إنشاء محطات كهرباء جديدة.

ورصدت الحكومة العراقية 18 مليار دولار لإنشاء نحو 30 محطة كهرباء جديدة مختلفة القدرات على مدار السنوات الخمس المقبلة مع ارتفاع الطلب المحلي ونقص المعروض وبهدف تلبية خطط النمو الاقتصادي الذي تستهدفه الحكومة العراقية.

وأضاف الدسوقي، أن مجال التعاون مع العراق سيشمل تنفيذ خطوط نقل الكهرباء وبعض أعمال الصيانة للمحطات القائمة وأعمال الإنشاء للمحطات الجددة.

وقال إن شركة بيجسكو الاستشارية التابعة لقطاع الكهرباء حصلت مؤخرا على عرض استشاري لإنشاء محطة كهرباء بقدرة 1000 ميجاوات في مدينة "بيجى" شمال العاصمة بغداد، وهو أول عقد لشركة كهرباء مصرية في العراق، وستقوم بتنفيذها شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة. وتبلغ التكلفة الاستثمارية لمحطة كهرباء بيجى 363 مليون دولار بقدرة 1000 ميجاوات ومن المقرر أن يستغرق تنفيذها 21 شهرا.

وذكر الدسوقي أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تقدمت بعروض في مجالات الصيانة والتشغيل والأعمال الإنشائية لعدد من محطات الكهرباء في العراق، وهي في المراحل النهائية من التفاوض والتوقيع. وقال إن الجانب العراقي طلب إنشاء شركة لتدريب وتأهيل الكوادر العاملة في مجال الكهرباء، وهو ما يتم دراسته حاليا.

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