الاعتداء على رئيس تحرير صحيفة سودانية بعد دعوته للتطبيع مع إسرائيل

اقتحم مجهولون مقر صحيفة (التيار) السودانية، وسط الخرطوم، واعتدوا على رئيس تحريرها الصحفي المعروف، عثمان ميرغني، داخل مكتبه.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن المكتب الصحفي للشرطة بالخرطوم أن شهود عيان أبلغوا رجال الأمن، الذين انتقلوا إلى المكان على الفور، أن ملثمين مجهولين هاجموا مقر الصحيفة قبيل موعد الإفطار، مساء السبت، واعتدوا بواسطة العصي على ميرغني ثم لاذوا بالفرار على متن سيارة رباعية الدفع.

وأفاد المصدر ذاته أن مصالح الأمن، التي قامت بالتحريات اللازمة وجمع كافة المعلومات، فتحت تحقيقًا في الموضوع للكشف عن ملابسات الحادث. وأشار المصدر إلى أن الاتحاد العام للصحفيين السودانيين عبر عن «رفضه للاعتداء الذي تعرض له العاملون بصحيفة (التيار) ورئيس تحريرها الأستاذ عثمان ميرغني». ودعا الاتحاد، الذي وصف الحادث بأنه «مؤسف ولا يمت بصلة لسلوك وأخلاق السودانيين»، السلطات إلى القبض على المعتدين وإحالتهم على العدالة.

وقبل يومين، شارك ميرغني في حوار تليفزيوني خصص للحديث عن الدول المطبعة مع إسرائيل، ورأى فيه أن إسرائيل دولة ديمقراطية ومنفتحة وتتمتع بالتعددية، وذلك بعكس السودان الذي وصفه بالدولة الشمولية، التي حتى لو أرادت أن تطبع مع إسرائيل فلن تقبل الأخيرة ذلك.

وتحت عنوان «الاعتداء على رئيس تحرير سوداني لدعوته إلى إقامة علاقات مع إسرائيل»، ألمحت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية إلى أن أجهزة الأمن السودانية هي التي اعتدت على ميرغني.

وقالت الصحيفة إن الحادث ليس استثنائيًا في خطورته، ولكنه يأتي في سياق شكوى العديد من الصحفيين السودانيين من فرض رقابة أجهزة الأمن والاستخبارات الوطنية على الصحافة.

ولفتت إلى أن عثمان ميرغني تلقى العلاج بمستشفى الزيتونة في الخرطوم، بعد أن ضربه مسلحون في رأسه وقدمه «بكعب البندقية والعصي».

وقام إبراهيم غندور، أحد كبار مستشاري الرئيس السوداني، عمر البشير، بزيارة ميرغني في المستشفى.

وكانت صحيفة «التيار» قد عاودت الصدور في مارس الماضي، بعد حكم قضائي منع صدورها لمدة سنتين.