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حمام الساونا المتكرر يقلل من خصوبة الرجل

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حمام الساونا المتكرر يقلل من خصوبة الرجل حمام الساونا المتكرر يقلل من خصوبة الرجل

يتم استخدام حمام الساونا الذى يتميز بارتفاع درجة الحرارة والرطوبة للاسترخاء والتخلص من الشد العضلى وعدد من الفوائد العلاجية الأخرى.

وجدت دراسة حديثة، أن الزيارات المتكررة لحمام الساونا قد يقلل من تعداد الحيوانات المنوية لدى الرجال على الرغم من أن هذا التأثير قد يكون مؤقتاً.

وتم إجراء دراسة على عدد من الرجال الأصحاء فى منتصف العمر والذين لديهم تعداد طبيعى للحيوانات المنوية، حيث قاموا بزيارة حمام الساونا مرتين أسبوعياً لمدة ثلاثة أشهر.

ووجد الباحثون، أن جلسات حمام الساونا قد قللت من تعداد الحيوانات المنوية لديهم، وبقيت منخفضة عن المستويات الطبيعية بعد ثلاثة أشهر من توقف الرجال عن الذهاب لحمام الساونا، إلا أنه وبعد ستة أشهر عادت مستويات الحيوانات المنوية طبيعية.

وأظهر الباحثون، أن ارتفاع درجة الحرارة يؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية والذى بدوره قد يؤدى إلى الإصابة بمشاكل الخصوبة أو العقم.

يذكر أنه لم يتم تقييم خصوبة الرجال فى فترة الدراسة، حيث لا يعتبر تعداد الحيوانات المنوية مؤشراً لخصوبة الرجل بجميع الحالات.

وذكر الباحثون انهم بحاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات على الرجال خاصة فى المناطق الذى ينتشر فيها استخدام حمام الساونا والربط مع خصوبة الرجال فى تلك المناطق، إلا أنه لا يجب الاعتماد على هذه النتائج لمنع الرجال الأصحاء من استخدام حمام الساونا.

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مصر 365