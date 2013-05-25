افتتاح مؤتمر كلية الجراحين الأمريكية بحضور وزير الصحة الكويتى

افتتح مؤتمر كلية الجراحية الأمريكية، اليوم السبت، برئاسة الدكتور "برنت ايستمان" رئيس كلية الجراحين الأمريكية بحضور الدكتور محمد الهيفى وزير الصحة الكويتى والدكتور شريف عمر رئيس الفرع المصرى لكلية الجراحين الأمريكية والدكتور علاء إسماعيل أمين عام المؤتمر والقسم المصرى بكلية الجراحين الأمريكية والدكتور عادل رمزى رئيس كلية الجراحين الدولية.

وصرح الدكتور محى البنا أستاذ جراحات الجهاز الهضمى والسمنة المفرطة وسكرتير عام المؤتمر، أن المؤتمر هذا العام تناول موضوعات عن العلاقة بين جراحات السمنة المفرطة وجراحات السرطان، تأكيدا على أن السمنة المفرطة تسبب السرطان وأن علاج السمنة مثله مثل التوقف عن التدخين يقلل من نسب الإصابة بالسرطان.

وفى كلمته قال الدكتور ايستمان: إن الإصابات والحوادث هى السبب الأول للوفاة فى سن أقل من 45 عاما فى الولايات المتحدة والعالم أجمع، وأكد على ضرورة تأسيس منظومة وطنية لعلاج الإصابات والحوادث مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية وقدم الدكتور علاء إسماعيل بحثا حول علاج مرضى الكبد الذين يتعرضون للإصابات والحوادث، حيث إن أسلوب علاجهم يتوقف على حالة الكبد ودرجة التليف.

وقدم الدكتور شريف عمر بحثا عن تجربة مركز فاقوس لعلاج الأورام على مدى 20 عاما والذى تمكن من إجراء مئات العمليات الجراحية كما نجح فى الاكتشاف المبكر لسرطان الثدى فى عشرات السيدات الريفيات مستعينا برجال الدين وبالرائدات الصحيات اللاتى قمن بزيارة السيدات فى منازلهن وتشجيعهن على الانضمام لبرنامج الكشف المبكر عن الأورام، كما قدم الدكتور شريف عمر مشروعا بحثيا حول تقليل تكلفة العلاج الكيماوى فى المناطق محدودة الإمكانيات.

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