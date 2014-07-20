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موراتا: القميص رقم 9 في يوفنتوس مسئولية كبيرة

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موراتا: القميص رقم 9 في يوفنتوس مسئولية كبيرة موراتا: القميص رقم 9 في يوفنتوس مسئولية كبيرة

إفي - أكد ألبارو موراتا اليوم خلال تقديمه لاعبا جديدا في صفوف يوفنتوس الإيطالي أنه سعيد بالانتقال إلى نادي السيدة العجوز، مؤكدا أنه كان قد تلقى عروضا من أندية أخرى، الا أنه آثر اللعب في الدوري الإيطالي.

وقال موراتا، خلال تقديمه، إن يوفنتوس "أحد أعرق الأندية في العالم"، مؤكدا أنه وصل إلى إيطاليا "لمساعدة يوفنتوس على حصد الألقاب".

وأوضح "سأرتدي القميص رقم 9 وهذه مسئولية كبيرة".

وأقر بأنه تلقى عروضا للعب في إنجلترا "ودول أخرى"، لكنه كان يرغب في اللعب في إيطاليا، حيث يعتبر الكالتشيو "واحدا من أفضل الدوريات في العالم".

ومن جانبه أقر المدير العام ليوفنتوس جيوسيبي ماروتا بأن مفاوضات ضم موراتا "كانت صعبة وبطيئة للغاية"، مشيرا إلى "رغبة" النادي الإسباني في الاحتفاظ باللاعب زادت من صعوبة العملية.

وأشار إلى أن رغبة موراتا في "ارتداء قميص اليوفنتوس" كانت عاملا "حاسما" في المفاوضات.

وأعلن النادي الإيطالي على موقعه الالكتروني ضم اللاعب، الذي وصل إلى مدينة تورينو الإيطالية الجمعة، لمدة خمسة مواسم.

وتبلغ قيمة الصفقة 20 مليون يورو يسددها النادي الإيطالي على ثلاث دفعات، ويحتفظ الريال بامكانية استعادة اللاعب بقيمة تصل إلى 30 مليون يورو، وفقا للتفاصيل التي كشف عنها النادي.

وسيتمكن ريال مدريد من استعادة اللاعب في نهاية موسم 2015-2016 أو الموسم التالي وستعتمد القيمة النهائية على "عدد المباريات التي يخوضها المهاجم مع يوفنتوس في الموسم".

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