تكريم إنيستا بالملعقة الخشبية

إفي - كرم لاعب وسط برشلونة الإسباني أندريس إنيستا اليوم في مسقط رأسه قرية فوينتالبيا بمدينة ألباسيتي بوسام "الملعقة الخشبية".

وحصل إنيستا على هذا الوسام في مخزن النبيذ الذي يمتلكه أثناء وليمة الغذاء مع أعضاء اللجنة المسئولة عن منح الوسام.

وأكد اللاعب شعوره بالفخر للحصول على هذا الوسام، مؤكدا أنه لن يخذل أبدا أعضاء لجنة مؤسسة "الملعقة الخشبية".

يشار إلى أن "الملعقة الخشبية" مؤسسة تهتم بالطعام الإسباني وتسعى للدفاع عن الغذاء الإسباني ومكوناته، وأهمها زيت الزيتون ومشتقاته.

يذكر أن اللاعب لم يتمكن من الحصول على جائزته الفخرية في حفل بشهر فبراير الماضي نتيجة لالتزاماته الرياضية.