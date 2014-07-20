موراتا يحقق رقما قياسيا في صفقات انتقال ' أبناء ' ريال مدريد

أصبح المهاجم ألبارو موراتا الذي انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي مقابل 20 مليون يورو هو صفقة البيع الأعلى التي يبرمها ريال مدريد لأحد "أبنائه".

وانتقل موراتا إلى فرق الشباب في ريال مدريد في 2008 عندما كان في الـ16 من عمره، قادما من خيتافي، قبل أن يتم تصعيده إلى ريال مدريد الرديف في 2010 ومنه إلى الفريق الأول.

وتجاوز موراتا، وفقا لصحيفة (آس) الإسبانية، الرقم القياسي المسجل باسم ألبارو نجريدو، الذي انتقل إلى اشبيلية صيف 2009 مقابل 14 مليون يورو.

وفي المركز الثالث في قائمة ناشئي الريال الذين أدروا على خزائن النادي عائدات كبيرة في صفقات بيعهم خوسيه كاييخون (9.5 مليون) عندما انتقل إلى نابولي.

يليه استيبان جرانيرو (ثمانية ملايين) لدى انتقاله إلى كوينز بارك رينجرز، وخافي جارسيا (7 ملايين يورو) عندما انتقل إلى بنفيكا، ومنه إلى مانشستر سيتي.

وتبلغ قيمة انتقال موراتا إلى يوفنتوس 20 مليون يورو يسددها النادي الإيطالي على ثلاث دفعات، ويحتفظ الريال بامكانية استعادة اللاعب بقيمة تصل إلى 30 مليون يورو، وفقا للتفاصيل التي كشف عنها النادي.

وسيتمكن ريال مدريد من استعادة اللاعب في نهاية موسم 2015-2016 أو الموسم التالي وستعتمد القيمة النهائية على "عدد المباريات التي يخوضها المهاجم مع يوفنتوس في الموسم".