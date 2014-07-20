فينجر يسعى لضم مزيد من اللاعبين لأرسنال

أ ش أ - سعى المدير الفني لأرسنال الانجليزي آرسين فينجر، إلى إبرام مزيد من الصفقات الصيف الحالي، معترفا بأن قائد الفريق توماس فيرمالين قد يرحل عن الفريق.

وفي تصريح بعد مباراته الأولى في فترة الاعداد للموسم الجديد ، قال فينجر " لا أستطيع أن أضمن بقاء فيرمالين، ولكن في حالة رحيله سأضم مدافعا محله."

وضم أرسنال حتى الآن أليكسيز سانشيز وماثيو ديبوتشي، إضافة الى سعيهم لضم حارس مرمى.

ويعد لاعب وسط ريال مدريد سامي خضيرة أحد الأهداف المحتملة، إلا أن فينجر قال "الأمر لم ينتهي بعد، لايزال هناك طريق طويل نسير فيه."

وأضاف "لا يمكن أن أكشف عن الأسماء التي نعمل على ضمها، لأنك لا يمكن أن تضمن ضم اللاعبين الذين ترغب فيهم، ولكن مازالنا نسعى لتعزيز فريقنا."