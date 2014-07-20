أخبار عاجلة

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

نيدفيد: كونتي ترك يوفنتوس لشعوره بالإنهاك

Google+ Print
نيدفيد: كونتي ترك يوفنتوس لشعوره بالإنهاك نيدفيد: كونتي ترك يوفنتوس لشعوره بالإنهاك

أ ش أ - أعلن بافيل نيدفيد نجم يوفنتوس الاسطوري السابق أن المدير الفني لليوفي انطونيو كونتي تقدم باستقالته من منصبه مؤخرا بسبب شعوره بالانهاك الشديد.

وكان كونتي قد استقال من عمله بصورة مفاجئة يوم الثلاثاء الماضي حيث تعاقدت ادارة نادي السيدة العجوز في اليوم التالي مباشرة مع ماسيمليانو اليجرى مدرب ايه سى ميلان كى يتولى تدريب الفريق بدلا منه.

وكشف نيدفيد الذي يعمل حاليا ضمن طاقم الادارة بنادي يوفنتوس في حديث أدلى به لصحيفة تشيكية أنه لم تكن هناك خلافات بين ادارة النادي وكونتي مما دفعه الى الاستقالة حسبما تردد مؤخرا ، مشيرا الى أنه أراد الرحيل حتى منذ شهر مايو الماضي.

وقال نيدفيد " لقد استقال كونتي لأنه لم تعد لديه القدرة على الاستمرار حيث انه منهك تماما وليس بسبب وجود خلافات مع الادارة."

وأضاف "أراد ان يترك منصبه منذ مايو ولكننا تمكنا من اقناعه بالاستمرار حتى نهاية الموسم على اقل تقدير وهو ما حدث بالفعل ولكنه اتخذ قراره بعد ذلك بعدم الاستمرار ولذا فإن هذا القرار لم يكن مفاجئا لنا."

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع