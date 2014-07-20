فيديو.. أطفال غزة لجيش الاحتلال: «مش خايف منك»

أنتجت مجموعة قنوات «إم بي سي» فيديو تضامني مع غزة ضد العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع للأسبوع الثاني، الذي أسفر حتى الأحد عن سقوط 370 شهيدًا فلسطينيًا، معظمهم من المدنيين.

وحمل الفيديو اسم «ضد أي حرب تسلب الأطفال إنسانيتهم»، وفي الخلفية مشاهد من مواجهة الأطفال لجنود وآليات عسكرية إسرائيلية.

بجانب طفل يردد كلمات منظومة جاء نصها كالآتي:

تجمع جيشك

وطياراتك

كل جنودك

دباباتك

ضدي أنا طفل صغير

مش خايف منك

أنا أكبر منك

مع إني لحالي

أنا شايف بكرا

إلى ولصحابي

أنا بسمة وحسرة

أنا هدموا بابي

كتبي وألعابي

مش خايف منك

أنا أقوى منك

أنا كلمة

وصوتي

أعلى منك