السلطات اللبنانية تحقق في فيديو صادم لتعذيب طفل لاجئ سوري

شرعت السلطات اللبنانية في اتخاذ الإجراءات الرسمية حيال قضية التعذيب التي تعرّض لها طفل يعتقد بأنه لاجئ سوري الجنسية، على يد طفل لبناني يصغره بالعمر بتحريض من ذويه، والتي صورتها مقاطع فيديو جرى تداولها خلال الساعات الماضية.

وتشير الأنباء المتداولة إلى أن تعذيب الطفل جاء بدوافع طائفية، كما كشفت وسائل الإعلام اللبنانية عن اتصال وزير العدل اللبناني اللواء أشرف ريفي بالنائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، طالباً منه باتخاذ الإجراء القانوني والتحقيق بشأن الشريط المصور، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر الاعتداء بالضرب على طفل سوري، وذلك لكشف ملابسات القضية وهوية الفاعل، وإحالته إلى القضاء المختص وإنزال أشد العقوبات به.

وأكّد وزير العدلِ اللبناني أشرف ريفي أنه سيتخذ الإجراءات المناسبة فوراً في هذا الشأن، فيما أوضح وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أن الأهل هم الذين سيحاسبون، داعياً إلى «سحب الوصاية عن ابنهم عباس» والذي ظهر في الفيديو وهو يعتدي على الطفل السوري.

وكلّف النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود مدعي عام البقاع بالتحقيق لمعرفة مصدر بث الفيديو وكشف ملابسات القضية، فيما باشرت قوى الأمن الداخلي اتخاذ إجراءاتها واستقصاءاتها لتبيان أسباب وتفاصيل ما جرى، تمهيداً لاتخاذ التدابير القانونية المناسبة.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تناقلت مقاطع فيديو التعذيب فيما تداولت اسم وصور لبناني أكدت أنه المتهم في القضية.

وكشفت قناة «الجديد» اللبنانية عن هوية أسرة الطفل الذي ظهر في مقاطع فيديو وهو يعذب ويعتدي على طفل سوري نازح يكبره بالسن، بتحريض من أشخاص آخرين، وقالت القناة في متابعة لها للحدث إن والد الطفل نفى بأن يكون حرض ابنه على تعنيف الطفل.

وبينت القناة بأنه تم التعرف على والد الطفل الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يقدم على ضرب طفل آخر يكبره سناً بتحريض من أشخاص حوله، وهو المدعو أ. ط..

وأكد ذوو الطفل أنّ من حرضه على ضرب طفل آخر هو مراهق في الحي حيث يقطنون وليس والده.

وفي حديثه أكد والد الطفل أنه فور مشاهدته للفيديو غضب كثيراً لتصرف ابنه، موضحاً أنه «تصرف صبياني طائش حدث بين مجموعة مراهقين من أبناء عم الطفل وأبناء الحي ولاسيما أن الصبي خالد وهو من النازحين السوريين يسكن إلى جانبهم وفي الحي نفسه».

أمّا والدة الطفل المعنف خالد البالغ 9 سنوات، فقد أوضحت للقناة أنها علمت بالموضوع من خلال ظهور ابنها على وسائل الإعلام، نافيةً علمها مسبقاً بالموضوع ومؤكدة أنهم ليس لديهم أي مشاكل مع آل الطفيلي إلاّ أنها أعربت عن غضبها تجاه الفاعلين الذين أقدموا على تصوير ابنها.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم، لشخص يوجه أطفال لضرب وتعذيب طفل لاجئ سوري، ويظهر الطفل السوري النحيل وقد حشره ذلك الشخص في زاوية وطالب من طفل يصغر اللاجئ السوري بضربه بالعصا، وكلما ضربه طالبه بضربة بقوة، ثم جاء طفل أخر وهو يبدو أكبر سنا من الطفل السوري الصغير الذي لا يتعدى عمره ال5 سنوات ليضربه بقوة، ثم قامت الطفل الأصغر بصفع الطفل السوري، وطالبه الشخص الذي يظهر وراء الكاميرا بركله في بطنه، وسط توسلات الطفل المسكين الذي كرر حركات عفوية طفولية لتحاشي الضربات وبكاء تقشعر له الأبدان.