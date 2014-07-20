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وصول 110 آلاف طن بوتاجاز وبضائع لموانئ السويس

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وصول 110 آلاف طن بوتاجاز وبضائع لموانئ السويس وصول 110 آلاف طن بوتاجاز وبضائع لموانئ السويس

ارشيفية

قال اللواء بحري حسن فلاح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إن موانئ البحر استقبلت اليوم الأحد 98 ألف طن بضائع،  موضحًا أن ميناء الزيتيات أستقبل السفينة جاز و على متنها 6000 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى .

وأضاف “فلاح”، عبر بيان إعلامي، أن ميناء الأدبية يستعد اليوم لاستقبال السفينة أورينت فونيكس وعلى متنها 52497 طن حديد خردة صب والسفينة إس أو ماريا وعلى متنها 1500 طن كيماويات قادمة من سنغافورة كما يغادر الميناء اليوم السفينة سبريت اوف مومباى و على متنها 18000 طن بضائع عامة متجهة إلى جدة و السفينة بلوبريدج و على متنها 12000 طن بضائع عامة .

و تابع ” فلاح “، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة 313 راكب و ذلك على متن العبارة اليوسيفية 63 راكب و 9 سيارة و 36 شاحنة و العبارة الرياض و على متنها 250 راكب و 16 سيارة و 8 تريلا .

كما يستقبل ميناء نويبع اليوم العبارة آيلة و على متنها 329 راكب و 7 شاحنة و 20 سيارة و يغادره السفينة بريدج و على متنها 48 شاحنة.

واستقبل ميناء نويبع، بالأمس العبارة “ايلة” و على متنها 369 راكب و 17 سيارة و 1 تريلا و غادر الميناء العبارة سيناء و على متنها 56 راكب و 9 براد و 24 شاحنة و العبارة ايلة و على متنها 313 راكب و 1 سيارة و 7 براد و 1 تريلا و السفينة بريدج و على متنها 37 براد و 16 تريلا .

كما شهد ميناء سفاجا بالامس وصول العبارة محبة و على متنها 516 راكب و 47 سيارة و 16 تريلا و السفينة نما اكسبريس و على متنها 32 سيارة و 60 شاحنة .

وغادر ميناء السخنة، سفينة الحاويات هانجين كوبين هاجين متجهة إلى سنغافورة.

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