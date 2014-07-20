كتائب القسام تقصف تل أبيب وتفجر عددا من الدبابات والآليات الإسرائيلية المتوغلة على حدود غزة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة “حماس” صباح اليوم مسئوليتها عن قصف مدينة تل أبيب وتمكن مقاوميها من استهداف الدبابات والآليات والقوات الخاصة الاسرائيلية المتوغلة على حدود قطاع غزة.

وذكرت كتائب القسام في بيان عسكري أنها قصفت تل أبيب بثلاثة صواريخ من طراز “إم 75″ محلية الصنع ومنطقة “بات يام” (جنوب تل أبيب) بصاروخ من نفس الطراز ومدينة بئر السبع ب8 صواريخ جراد والمجدل ب5 صواريخ جراد .

وقالت الكتائب، إن “مجاهديها تمكنوا من استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة “آر بي جي” وعبوة شواظ، كما تبعها استهداف لدبابة ثانية بعد دقيقتين مباشرة بعبوة شواط في منطقة الزنة شرق خانيونس جنوب القطاع،وأنها استهدفت دبابة ميركافا ثالثة بقذيفتي تاندم و”آر بي جي”، في حين استهدفت الدبابة الرابعة والخامسة بقذيفتي “آر بي جي” ، كما استهدفت دبابة سادسة بقذيفة “آر بي جي” وعبوة شواظ، مشيرة في الوقت ذاته إلى تمكنها من استهداف قوة خاصة تحصنت في أحد المنازل بعبوة أفراد في نفس المنطقة.

وأضافت أن “استشهادي يحمل عبوة “شواظ 4″ فجر نفسه في دبابة شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة ما أدى الى تدميرها”.

وقالت الكتائب إنها اشتبكت بالأسلحة المتوسطة مع قوة خاصة بأحد المنازل في منطقة الزنة شرق خان يونس وأن مقاتليها يؤكدون مقتل جندي على الفور،كما تقدمت مجموعة من عناصرها باتجاه دبابة متوغلة في الزنة وقامت بوضع عبوتين شواظ على جسمها ثم تفجيرها مما أدى الى تدمير الدبابة بالكامل ، الى جانب قنص جنديين فوق الاليات المتوغلة بالمنطقة ذاتها.

وذكرت ان مقاتليها اشتبكوا مع قوة خاصة شرق جحر الديك وسط القطاع وأوقعوا فيها اصابات محققة واستهدفوا منزلا هربت فيه هذه القوات ولا زالت النيران تشتعل فيه.

وذكرت كتائب القسام نقلا عن مصادر وصفتها بالخاصة أن “قائد لواء جولاني يتلقى العلاج في مستشفى تل شومير بالقدس بعد إصابته بجراح متوسطة بالإضافة إلى 3 جنود يعالجون من جراح خطرة، و18 جنديا مصابا في مستشفى برزلاي منهم 2 بحال الخطر و19 جنديا مصابا في مستشفى سوروكا منهم 2 بحال الخطر”.

وأشارت الى أنها استهدفت مروحية كانت تقصف المنازل وتساند القوات المتوغلة شرق خانيونس بصاروخ ارض-جو وأجبرتها على الفرار.

بدورها، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي انها تمكنت من قنص جندي اسرائيلي شرق الشجاعية واصابته اصابة مباشرة.

وقالت في بيان عسكري إن “وحدة من مغاوير السرايا (وحدات خاصة) خاضت اشتباكات عنيفة مع قوات خاصة إسرائيلية بمنطقة الزنة شرق خانيونس واستهدفت القوات المتوغلة ببلدة القرارة بخمس قذائف هاون”.

أ ش أ