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“حراس الثورة” ينعي شهداء الوطن ويطالب بمحاسبة القيادات

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“حراس الثورة” ينعي شهداء الوطن ويطالب بمحاسبة القيادات “حراس الثورة” ينعي شهداء الوطن ويطالب بمحاسبة القيادات

تقدم حزب “حراس الثورة” بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الضباط والجنود الشرفاء الذين لقوا مصرعهم بالأمس في الحادث الإرهابي المروع التي تعرضت له نقطة حدودية بين الفرافرة والواحات البحرية بالوادي الجديد، معرباً عن تمنيه الشفاء العاجل للمصابين.

وطالب الإدارة المصرية فى بيان له باتخاذ كافة الإجراءات الحازمة والفورية لملاحقة المجرمين المتورطين في هذا الحادث الإجرامي الذي استهدف أبناء القوات المسلحة المصرية أثناء قيامهم بأداء مهامهم في حماية حدود الوطن.

كما طالب المجلس الأعلي للقوات المسلحة بمحاسبة القيادات العسكرية المسؤوله عن التقصير بشأن مدي استعدادات وجاهزية وكفاءة الوحدات الحدودية وتطوير قدراتها ونظم اتصالاتها حال المواجهات والاشتباكات المماثلة حتي ينتهي مسلسل الاستهداف الموسمي للشرفاء من حراس الوطن علي الحدود المصرية.

وطالب الحزب رئيس الجمهوريه باتخاذ موقف عنيف ثاراً لأرواح خير أجناد للإرض واتخاذ القرار بضرب البؤر الإرهابيه القريبه من الحدود المصريه حتى لا تسول لأحد نفسه أو جماعه بأنها قادرة على الإفلات من العقاب .
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