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حافظ سلامة: حادث قوات حرس الحدود مأساة ونطالب بجنازة شعبية ورسمية

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حافظ سلامة: حادث قوات حرس الحدود مأساة ونطالب بجنازة شعبية ورسمية حافظ سلامة: حادث قوات حرس الحدود مأساة ونطالب بجنازة شعبية ورسمية

حافظ سلامه

قال الشيخ حافظ سلامة، أحد أبطال المقاومة الشعبية بالسويس، إن ما حدث أمس من أستهداف لقوات حرس الحدود هو مأساة .

وأضاف سلامه عبر بيان أصدره صباح اليوم تحت عنوان «مأساة لأبناء شعب » أن الجميع فجع بتلك الكارثة التى استهدفت بعض أبناء شعبنا من رجال القوات المسلحة بالوادى الجديد بإحدى مخازن الذخيرة والأسلحة لجيش مصر والتى أسفرت عن استشهاد أكثر من ثلاثين شهيداً وخمسة جرحى .

وأضاف سلامه “أن تلك المأساة هزت شعب مصر لأنها تمت بأيدى خبيثة لم تراع أى نوع من أنواع الإنسانية ، ولم تراع أن هؤلاء هم أبناء مصر ولخدمة شعب مصر ” .

وأختتم سلامه بيانه ” إنى اقترح على القيادة العسكرية والمدنية معاً أن تكون جنازة هؤلاء الشهداء شعبية ورسمية يشترك فيها جميع كبار المسئولين من ميدان التحرير حتى يشعر شعب مصر بتلك المؤامرات التى يمارسها أعداء الشعب داخل وخارج مصر “.

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