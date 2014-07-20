استذكار روح زايد في مجلس برأس الخيمة

شهد الشيخ محمد بن صقر القاسمي المجلس الرمضاني الذي أقامه راشد بن حمدوه الشحي بمنطقة سيح العريبي برأس الخيمة بحضور المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة.

حضر المجلس أحمد بن حمدان آل مالك ومحمد بن حمدان آل مالك والشاعر والأديب محمد سعيد بالهلي وحسن أحمد سليمان الشحي سفير الدولة لدى جمهورية السودان ومحمد سيف هلال الشحي سفير الدولة لدى كندا وعبدالله إبراهيم الزوي الشحي سفير الدولة لدى الجمهورية العراقية والشاعر عبدالله الهدية الشحي والدكتور راشد بن حمدان بن سليم والشاعر طلال سالم وفضيلة الشيخ محفوظ الصحاري وحميد سعيد المقدحي رئيس مجلس ادارة جمعية الشحوح للثقافة والتراث في رأس الخيمة والمحامي سالم المفتول وأحمد بن شيبان الحبسي وطارق بن يهمور الحبسي.

واستقبل راشد بن حمدوه الشحي الشيوخ والضيوف ورحب بحضورهم مجلسه الرمضاني الذي تخلله مأدبة طعام وتطرق لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأكد الشيخ محمد بن صقر القاسمي ضرورة التطوع في الأعمال الإنسانية، مشيدا بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فقد كان معنيا بدعم الإنسانية.. وحث الحضور على العطاء بكل أشكاله.

وثمن الولاء والانتماء وهمته ودافعيته للتطوير والتنمية التي أدت إلى معجزة بناء هذه الدولة التي بفضل من الله حققت السعادة لشعبها وحرصت على دعم الشعوب الصديقة وقال إن شخصية زايد ألهمت الجميع.

وقال راشد بن حمدوه الشحي إن دولة الإمارات في ظل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، شهدت بأن زايد الخير والعطاء هو إنسان بكل الكلمة وسيظل دائما يذكر عبر الزمان ونوه بالقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ودعمها لمسيرة التنمية في شتى المجالات.

وألقى الشاعر والأديب محمد سعيد بالهلي كلمة عن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد والذي كان دائما يحب الشورى بين أبناء الوطن ويعامل الجميع دون تفرقة وكان مصنعا للرجال في حكمته، مشيرا الى أن أبناءه حتى اليوم يسيرون على دربه.

وقال عبد الله الزوي الشحي سفير الدولة لدى العراق إن شعب الإمارت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بات ينافس الدول الكبرى في كل المجالات.

وفي الختام ألقى الشاعر عبد الله الهدية الشحي شعرا في حب المغفور له وحب الإمارات قيادة وشعبا، بينما دعا فضيلة الشيخ محفوظ الصحاري الله تعالى أن يحفظ دولة الإمارات من كل شر وأن يديم عليها نعمة الأمان والاستقرار والرخاء وأن يتغمد مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والمغفور له الشيخ صقر بن محمد القاسمي وإخوانهما بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يحفظ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.