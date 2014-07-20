إجازة عيد الفطر المبارك للجهات الاتحادية 9 أيام

بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" أصدر معالي حسين إبراهيم الحمادي رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية اليوم تعميماً خاصاً بشأن إجازة عيد الفطر المبارك في الوزارات والجهات الاتحادية وعليه فقد تقرر أن تبدأ الإجازة اعتباراً من يوم الأحد 29 رمضان لعام 1435 هــ الموافق 27 يوليو 2014 وحتى الخميس الموافق 31 يوليو 2014 على أن يسأنف الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الأحد 3 أغسطس 2014 ميلادية.

وجاء تعميم الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية استناداً لأحكام الفقرة 5 من المادة 100 من قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2012 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته التي يحدد أيام الإجازات والعطل الرسمية في الحكومة الاتحادية.

وبهذه المناسبة رفعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله " وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات سائلة الله العلي القدير أن يعيده عليهم بموفور الصحة والعافية.

كما هنأت الهيئة شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة.

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