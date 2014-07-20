ارتفاع عدد شهداء عدوان إسرائيل لـ 370

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن حصيلة ضحايا العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ارتفعت إلى 370 فلسطينيًا معظمهم من المدنيين، مشيرة إلى مقتل 20 منهم على الأقل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة منذ فجر الأحد.

وفر آلاف الفلسطينيين من حي الشجاعية شرق مدينة غزة، فيما سقط عدد كبير من الضحايا مُمددين في شوارع المدينة.

ولا تستطيع سيارات الإسعاف التوجه إلى هذه المنطقة القريبة من الحدود مع إسرائيل، بسبب كثافة القصف الجوي الإسرائيلي، وتحدثت أجهزة الطوارئ عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى في القطاع.

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم الوزارة، إن «حصيلة الشهداء حتى الآن هي 370 شهيدًا بينهم 20 شهيدًا من منطقة الشجاعية (شرق)» التي تتعرض للقصف منذ فجر الأحد.

وأضاف «القدرة» أن عدد الجرحى في العملية بلغ ثلاثة آلاف على الأقل.

وأوضح أن بين الشهداء «عدد من الأطفال والنساء»، موضحًا أن «الغالبية العظمى من مجموع الشهداء والجرحى مدنيون».

وتابع الناطق باسم وزارة الصحة: «أبلغنا أن عشرات من الشهداء أو الجرحى في الطرقات أو في منازلهم إثر قصف الدبابات بمئات القذائف على المنازل في منطقتي الشجاعية والزيتون».