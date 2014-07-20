سحور "أم بي سي.أف أم" "وبانوراما" يجمع مشاهير الفن والإعلام بجدة

جمعت إذاعتا "MBC FM " و بانوراما FM العديد من المشاهير والشخصيات الاجتماعية والإعلامية المعروفة على مائدة سحور رمضانية، خلال أمسية جميلة، في فندق "الأنتركونتينتال" في جدة، بمناسبة مرور 20 عاماً على انطلاقتهما.

واستهل مذيع الحفل فارس إبراهيم حديثه بالترحيب بالحضور، ليقدّم بعدها المدير العام للإذاعات في مجموعة MBC زياد حمزة كلمة موجزة، أشار فيها إلى تزامن هذه الدعوة إلى مائدة السحور مع الاحتفال بمرور عشرين عاماً على انطلاق إذاعة الـFM MBC، وعشرة أعوام على إطلاق إذاعة "بانوراما"، حيث شدّد على أنهما أصبحتا اليوم جزءاً لا يتجزأ من ماضي وحاضر ومستقبل الملايين في السعودية، وفي كلّ مكان يصل إليه أثير هاتين الإذاعتين.

وأضاف حمزة قائلاً: "إنّ ثقة الجميع والدعم المتواصل أسهما بمواصلة النجاح عبر مرور السنين لإذاعتي MBC FM وبانوراما، وأقدّم الشكر لجميع الحضور لتلبية هذه الدعوة في هذه الليلة الرمضانية".

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