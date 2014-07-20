نجوى كرم: شعب غزة لا يستطيع أن يقتله أي عدو

الألاف غنّوا مع الفنّانة نجوى كرم في مهرجان "ضبية-شمال بيروت"، بعد أن أطلّت على خشبة المسرح عند الساعة الحادية عشرة، تُرافقها أنغام أغنية "يا مرحبا"، واستمرّت في الغناء لمدّة ساعة وربع الساعة تقريبا.

وقد جاءت مشاركة نجوى في المهرجان مختلفة عن اليوم الأول منه، وهذا ما بدا واضحاً للعيان من لحظة صعودها إلى المسرح، بفعل القاعدة الجماهيرية التي تمتلكها في بلدها أولاً وحول العالم ثانية.

جمهور نجوى أتى بكامل جهوزيته لحضور حفلها، فجهزوا لها بوسترات كبيرة تحمل صورها، ومنهم من حمل العلم اللبناني ووضع صورة نجوى إلى جانبه".

ألقت نجوى كلمة عبرت فيها عن أن "شعور الجميع يجب أن يتفجر بالفرح لا بالحقد والنار، وهذا ما اعتدنا عليه في لبنان منذ 30 عاماً، ولغاية اليوم لازلنا نواجه كل المصاعب وكل العالم"، مؤكدة أن "الشعب اللبناني يعلم كيف يفرح ويصبر".

بعدها بدأت نجوى تجلب اغان من ماضيها، وأغان جديدة ليشتعل الجمهور حماسة على نغمات صوتها، وصدح صوتها أكثر عندما غنت "الميجانا"، وردد الجمهور معها اغنية "خليني شوفك بالليل، وأغنية "مغرومة".

وتمنت نجوى على الجميع عدم الخوف من شيء، لأن الحامي هو الله، ونحن شعب مبارك من السماء.

وعن سرّ نجاح حفلاتها في كافة أنحاء العالم قالت نجوى لـ"سيدتي نت": "الحمدالله على كل شيء، آملة في أن يعود السلام لكل الدنيا لنبقى نغني ونقيم الحفلات".

وفيما يتعلق بالعدوان على غزة، قالت كرم: "الله يساعد أهل غزة وربنا يوفقهم في هذه المحنة التي يمرون بها، فهم شعب عانى الكثير ووقف في وجه الصعاب، وهو شعب بطل ولا يموت ولا يستطيع أن يقتله أي عدو، لأن لديه أمل بالغد، وانشالله أمل بكرا لا يغيب".