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“الحر” يتمكن من فرض سيطرته على “مورك” ومقتل 77 شخصا في معارك مختلفة بسوريا

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“الحر” يتمكن من فرض سيطرته على “مورك” ومقتل 77 شخصا في معارك مختلفة بسوريا “الحر” يتمكن من فرض سيطرته على “مورك” ومقتل 77 شخصا في معارك مختلفة بسوريا

ارشيفية

كشف ناشطون في المعارضة السورية المسلحة أن الجيش الحر تمكن من فرض سيطرته على مدينة مورك في ريف حماة بالكامل، فيما قتل نحو 77 شخصا في معارك في مناطق مختلفة من سوريا.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” بالعربية اليوم “الأحد” عن اتحاد تنسيقيات الثورة قوله إن مسلحي المعارضة تمكنوا من تحرير مدينة مورك بريف حماة بالكامل، مشيرا إلى مقتل العشرات من عناصر القوات الحكومية.

في شأن أخر، أعلنت المعارضة السورية أن حصيلة قتلى أمس السبت بلغت 77 شخصا معظمهم في إدلب ودمشق وريفها.

وكانت القوات الحكومية السورية قد شنت هجوما مضادا لاستعادة حقل الشاعر للغاز الذي كان قد سقط في أيدي تنظيم الدولة الاسلامية، في وقت كثفت طائرات الجيش غاراتها على مناطق متفرقة من درعا.

أ ش أ

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