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بالصور .. قسم جديد بمديرية أمن كفر الشيخ لمكافحة العنف ضد المرأة

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بالصور .. قسم جديد بمديرية أمن كفر الشيخ لمكافحة العنف ضد المرأة بالصور .. قسم جديد بمديرية أمن كفر الشيخ لمكافحة العنف ضد المرأة

أكد المقدم أحمد العماوي مدير مركز الإعلام بمديرية أمن كفر الشيخ في إطار حرص وزارة الداخلية على رعاية المرأة وتأمينها في كافة الأماكن التي تتواجد بها ومكافحة ظاهرة التحرش قامت وزارة الداخلية باستحداث قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرآة حيث تم إنشاء القسم تحت قيادة العقيد ايمن سعفان ومعه قوة تعاونه من الأفراد “أمناء ومساعدين”.

وأضاف العماوي أن مهام المكتب تتضمن المرور على كافة الأماكن والتجمعات بالشوارع والطرق داخل جميع مراكز ومدن المحافظة والتركيز على المدن التي تشهد تجمعات بشرية كبيرة تنسيقًا مع مكتب حماية الآداب بالمديرية وقطاع حقوق الإنسان بالوزارة، وأيضًا ربط المكتب مع نشاطات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وخلال الأيام القادمة جاري الإعداد لحملات موسعة تنسيقًا مع الأقسام والمراكز والمكاتب النوعية بكافة ربوع المحافظة.

 

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