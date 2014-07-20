راديو إسرائيل:علاج 435 شخصا منذ إنطلاق عملية الجرف الصامد بغزة

ذكر راديو صوت إسرائيل اليوم الأحد أن طواقم من نجمة داود الحمراء قامت بمعالجة 35 شخصا أمس اصيبوا نتيجة القصف الصاروخي على إسرائيل.

وأشار الراديو إلى أنه من بين الجرحى شخص وصفت إصابته ببالغة الخطورة و15 شخصا اصيبوا بكدمات في طريقهم الى المناطق المحصنة لدى سماع صفارات الانذار، كما تمت معالجة 15 شخصا اصيبوا بالهلع.

وأوضح الراديو أنه منذ بدء عملية الجرف الصامد قام افراد مؤسسة نجمة داود الحمراء بمعالجة نحو 400 شخص.

وقد اقر الجيش الإسرائيلي بمقتل جنديين في اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة فجر اليوم الأحد.

أ ش أ