شكرى يواصل اتصالاته العربية والدولية لتناول الأوضاع المتدهورة فى قطاع غزة

قال السفير بدر عبد العاطى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية اليوم الأحد ان وزير الخارجية سامح شكرى أجرى اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء الخارجية العرب والأجانب شملت كل من السيد يوسف بن علوى وزير خارجية عمان، والشيخ خالد بن حمد آل خليفة وزير خارجية البحرين وذلك فى إطار متابعة الاتصالات التى تجريها مصر مع الأطراف العربية والدولية لوقف نزيف الدم الفلسطينى.

واضاف عبد العاطى – فى تصريح له- ان الاتصالات شملت ايضا السيد صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفرانك شتاينماير وزير خارجية ألمانيا، وجون كيرى وزير الخارجية الأمريكى.

وأوضح المتحدث ان هذه المحادثات الهاتفية تركزت على التشاور المشترك حول تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية وسبل وقف نزيف الدم الفلسطينى والحيلولة دون مزيد من التصعيد ووقف فورى لإطلاق النار فى إطار المبادرة المصرية التى تحظى بدعم عربى ودولى واسعين.

أ ش أ