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مقتل 12 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة فجر الأحد

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أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن 12 فلسطينيا، قتلوا وأصيب عشرات بجروح في قصف جوي وبري إسرائيلي استهدف فجر الأحد، مناطق في شرق القطاع وجنوبه.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم الوزارة، إن 4 فلسطينيين هم أسامة خليل الحية نجل القيادي البارز في حركة حماس خليل الحية، وزوجته هالة أبوهين وطفليهما خليل وأمامة، في قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلهم شرق مدينة غزة.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للقتلى الفلسطينيين منذ بدء الهجوم الإسرائيلي الذي أطلقت عليه إسرائيل اسم عملية «الجرف الصامد» إلى 355 قتيلا، من بينهم العديد من الأطفال والنساء بالإضافة إلى أكثر من 2600 جريح.

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