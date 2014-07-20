وزارة البيئة تستعين بالخبرات اليابانية فى تطوير المعامل المركزية

قال الدكتور أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، إن الوزارة بحثت سُبُل التعاون الفنى مع اليابان، وتم تشكيل مجموعة عمل لصياغة مقترح لإستراتيجية التعاون بين الوزارة والجانب اليابانى.

وأكد أبو السعود فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن اليابان تدعم وزارة البيئة فى مجال رفع الخبرات وتجهيز المعامل بوزارة البيئة وفروعها.

وأضاف أن اليابانيين لديهم خبرة كبيرة فى استخدام الفحم كوقود ولديهم معهد متخصص فى ذلك وتكنولوجيا متطورة وسيتم الاستعانة بخبراتهم فى هذه المجالات لتدريب العاملين بالوزارة والقطاعات المعنية.