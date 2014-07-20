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جامعة عين شمس تفتح اليوم باب التقدم لمنصب العميد بـ4 كليات

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تفتح جامعة عين شمس اليوم الأحد باب التقدم لمنصب عمداء كليات؛ الهندسة، والحقوق، والبنات، والعلوم، لمدة 3 أيام.

ويتقدم المقبلين على الترشح لمنصب العمادة بالكليات بـ5 ملفات تتضمن طلب تقديم لوظيفة عميد الكلية، وبيان حالة، وسيرة ذاتية، وخطة لتطوير الكلية مكتوبة وعلى "CD".

جديرٌ بالذكر أن جامعة عين شمس تلقت خطابات ترشيحات 4 كليات وهى كليات الحقوق، والهندسة، والعلوم، والبنات، للجان الخاصة باختيار عمداء كل كلية على حدة حيث اختارت كل كلية عضوين وآخر احتياطى باللجنة، بالإضافة إلى 3 أعضاء من الجامعة ورابع احتياطى.

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