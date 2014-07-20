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ننشر مزايا وطريقة الحصول على خدمة التنسيق الإلكترونى للجامعات

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ينشر اليوم السابع قواعد ومزايا التنسيق الإلكترونى بالجامعات للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم الإلكترونية، وذلك بدءا من اليوم لطلاب المرحلة الأولى للتنسيق بحد أدنى لشعبة علوم 96.34%، حد أدنى لشعبة 92.4% وحد أدنى للأدبى 80.49%.

مزايا خدمة التقدم عن طريق الإنترنت

* التيسير على الطلاب وأولياء الأمور بدلا من الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق، كما توفر عليهم عناء الزحام والطوابير.

* يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها مما يمنع أخطاء إدخال البيانات.

* تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات خلال فترة التنسيق الخاصة بمرحلته.

*تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أى أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات بطريقة سهلة وبسيطة.

* تضمن تحقيق العدالة والحيادية للطلاب، وتوزيع أمثل للقرب من محل السكن حيث تحقق ترشيح الطالب للكلية الأقرب التى يرغب فى الالتحاق بها والأقرب لمحل سكنه مما يجنب الطالب التحويل بين الكليات أو الإقامة بعيدا عن أسرته.

* تمكن الطالب فور إعلان نتائج المراحل المختلفة من الحصول على نتيجة التنسيق من موقع التنسيق على الإنترنت أو برسائل على المحمول والبريد الإلكترونى.

أماكن الحصول على خدمة التقدم عن طريق شبكة الإنترنت

* معامل الحاسبات بالجامعات المصرية التى تستخدم كمنافذ لتقديم خدمة التنسيق الإلكترونى بالجامعات والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، (انظر بيان مكاتب التنسيق الإلكترونى بالجامعات المصرية المدونة بهذا الدليل).

* نوادى التكنولوجيا المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

* الكمبيوتر الشخصى للطالب المتصل بشبكة الإنترنت، أو أى كمبيوتر متصل بشبكة الإنترنت (قريب أو صديق).

- عن طريق معمل الكمبيوتر الموجود فى مدرستك أو أى مدرسة قريبة منك، إن توفرت شبكة الإنترنت بها، أو أى موقع يقدم خدمة الإنترنت.

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