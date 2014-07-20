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اﻷوقاف تحدد 3800 ساحة على مستوى الجمهورية لصلاة عيد الفطر

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أكدت مصادر مطلعة أن وزارة اﻷوقاف، أجرت حصرا وأعدت قائمة مسلسلة بـ3800 ساحة كبرى على مستوى الجمهورية ﻹقامة صلاة عيد الفطر بها وعينت لها 7600 إمام من أبناء الوزارة لكل ساحة إمامين أحدهما أساسى واﻵخر احتياطى حتى تسيطر الوزارة على مساجدها.

وأضافت المصادر أن الوزارة راعت أن تكون ساحات العيد وفق قانون ممارسة الخطابة فى حكم صلاة الجمعة، ويجب أن تكون تحت الإشراف الكامل لوزارة الأوقاف، وأن تقتصر الخطابة بها على المصرح لهم بالخطابة من الوزارة، وأن تكون فى إطار المناسبة بعيدًا عن أى توظيف سياسى أو حزبى أو انتخابى، مع التأكيد على علماء الأوقاف ومديرى المديريات بعدم الموافقة على أى ساحات خارج إطار القانون، وتتخذ الوزارة إجراءات صارمة لمنع استغلال ساحات العيد فى أى دعاية انتخابية أو حزبية.

فيما حازت مديرية أوقاف القاهرة على نصيب اﻷسد بـ257 ساحة جاءت فى مقدمتها ساحة فاطمة الزهراء بمدينة نصر ومجمع عمر بن الخطاب بحلون، حيث يشتمل مسلسل الساحات على بيانات الساحة وبيانات الخطباء لسرعة التواصل معهم ومعاقبتهم حال تغيبهم.

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