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السكك الحديدية: الحجز بالقطارات الإضافية بنفس يوم السفر.. الثلاثاء

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أكد المهندس رشاد عبد العاطى نائب رئيس هيئة السكك الحديدية لقطاعى المسافات الطويلة والقصيرة أن الحجز على القطارات الإضافية التى أعلنت الهيئة عن تشغيلها خلال الفترة من الثلاثاء المقبل حتى 8 أغسطس سيكون فى نفس يوم تحرك القطار.

وأضاف عبد العاطى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المواطن الراغب فى السفر سيكون بإمكانه الحجز على هذه القطارات الإضافية فى نفس اليوم الذى سيقوم فيه القطارات المسافر عبره، حيث سيتم إتاحة مقاعد القطارات الإضافية للجمهور فى نفس يوم قيامها.

وقال عبد العاطى إن هذا الإجراء لمنع تسرب التذاكر إلى السوق السوداء، كما أنه لن سيُسمح للراكب بحجز أكثر من 4 تذاكر وبموجب بطاقة الرقم القومى، بجانب وجود اثنين من المفتشين أحدهما من قطاع المبيعات والآخر من الماليات مع كل صراف تذاكر، فى محاولة لتكثيف الرقابة على تذاكر العيد.

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