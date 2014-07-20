أخبار عاجلة

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

١٢ مليون جنيه تكلفة إصلاح أبراج الكريمات والشيخ زايد وأكتوبر

Google+ Print

قال المهندس سيد الشحات رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمشروعات الكهربائية "إيلجيكت" إن تكلفة إصلاح الـ٣ أبراج الذين تم تفجيرهم الأسبوع الماضى تصل إلى ١٢ مليون جنيه.

وأوضح الشحات فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة كلفت الشركة بإعادة إنشاء هذه الأبراج نظرًا لكفاءتها وتميزها فى هذا المجال، مضيفًا أن تكلفة إصلاح أبراج الشيخ زايد وأكتوبر تصل لـ٤ ملايين جنيه فيما تبلغ تكلفة إصلاح برج الكريمات ٨ ملايين جنيه.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمشروعات الكهربائية إلى أن أبراج الشيخ زايد و٦ أكتوبر سيتم الانتهاء من إصلاحهما عقب عيد الفطر المبارك.

nawnatega.gif
>G53cb5e53ea183.jpg
stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365