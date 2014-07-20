١٢ مليون جنيه تكلفة إصلاح أبراج الكريمات والشيخ زايد وأكتوبر

قال المهندس سيد الشحات رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمشروعات الكهربائية "إيلجيكت" إن تكلفة إصلاح الـ٣ أبراج الذين تم تفجيرهم الأسبوع الماضى تصل إلى ١٢ مليون جنيه.

وأوضح الشحات فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة كلفت الشركة بإعادة إنشاء هذه الأبراج نظرًا لكفاءتها وتميزها فى هذا المجال، مضيفًا أن تكلفة إصلاح أبراج الشيخ زايد وأكتوبر تصل لـ٤ ملايين جنيه فيما تبلغ تكلفة إصلاح برج الكريمات ٨ ملايين جنيه.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمشروعات الكهربائية إلى أن أبراج الشيخ زايد و٦ أكتوبر سيتم الانتهاء من إصلاحهما عقب عيد الفطر المبارك.