"الرقابة على الفنادق": طرح "السلاملك" فى مزايدة علنية للمرة الثانية

كشف عبد الفتاح العاصى، رئيس قطاع الرقابة على الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة، عن عقد اجتماع مع شركة "إيجوث" للسياحة والفنادق، اليوم الأحد، لإعادة طرح فندق "السلاملك" بمنطقة قصر المنتزه بالإسكندرية والمُغْلَق منذ عام تقريبا، فى مزايدة علنية للمرة الثانية.

وأكد العاصى فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" عقب قرار ندبه رئيسا للقطاع، أن العروض التى تقدمت بها شركات الإدارة خلال المناقصة الأولى لم تفِ بالقيمة المالية التى تتناسب مع قيمة الفندق كمزار سياحى وقيمة تاريخى.

وأشار إلى أن بنود المناقصة وشروطها سوف تتضمن ألا تقل خبرة شركة الإدارة الجديدة عن 20 عامًا فى مجال إدارة الفنادق التاريخية، كما تشترط الحفاظ على شكله التاريخى دون العبث به وإشراف شركة المنتزه على أية عملية تطوير داخل الفندق.

كان وسيم محيى الدين رئيس غرفة الفنادق الأسبق، قد حصل على حق انتفاع بالفندق لمدة 25 عامًا من وزارة السياحة وشركة المنتزه انتهت العام الماضى، فيما رفضت الوزارة طلبه لتمديد التعاقد، بعدما أنفق محيى الدين على ترميم الفندق وتجهيزه نحو 25 مليون جنيه، طبقا لما تم اعتماده من قِبَل اللجنة المُشَكَّلَة بالقرار الوزارى رقم 124 لسنة 1997.