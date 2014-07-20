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ننشر نص قرار رئيس جامعة عين شمس بتشكيل لجان اختيار العمداء

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أصدر الدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس القرار رقم "589"، والذى ينص على تشكيل لجنة اختيار العمداء، حيث يرأس اللجنة الدكتور محمد الحسينى الطوخى نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد القوى أحمد مختار خليفة الأستاذ المتفرغ بقسم الرى والهيدروليكا بكلية الهندسة ووزير المرافق الأسبق عضو باللجنة .

كما تضم اللجنة فى عضويتها الدكتور محمد محمود عبد المجيد الأستاذ المتفرغ بقسم المحاسبة والمراجعة وعميد كلية التجارة الأسبق بجامعة عين شمس، والدكتور على عبد العزيز نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث.

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