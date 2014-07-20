ننشر تشكيل اللجنة العلمية لإعداد الخطابة والثقافة الإسلامية باﻷوقاف

اعتمد وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة تشكيل اللجنة العلمية المشرفة على مراكز إعداد الخطابة ومراكز الثقافة الإسلامية برئاسته، وعضوية كل من: د. عباس عبد اللاه شومان وكيل اﻷزهر، ود. شوقى عبد الفتاح علام مفتى الجمهورية، ود. على جمعة عبد الوهاب المفتى السابق، ود. أحمد على عجيبة أمين عام المجلس اﻷعلى للشئون الإسلامية.

وتم تشكيل اللجنة التنفيذية على النحو التالى: الشيخ محمد عبدالرازق عمر رئيس القطاع الدينى بالأوقاف، ود. محمد أبو زيد الأمير الاستاذ بجامعة اﻷزهر والشيخ محمد عز الدين عبدالستار وكيل الدعوة بالأوقاف، ود. محمد عبد الصمد مهنا عضو هيئة كبار العلماء، والشيخ سيد عبود على وكيل الوزارة لشئون المساجد والشيخ أحمد محمد الصادق، والشيخ السيد عبد البارى القياديان بالوزارة.

ومن المقرر الإعلان عن البرنامج وأماكن الدراسة، والمواد الدراسية، ونظام القبول والدراسة من خلال وزارة اﻷوقاف، قبل نهاية هذا الأسبوع.