الإعلان عن مقتل ضابط وجندي أسرائليين باشتباكات الأمس في غزة

سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية صباح اليوم الأحد بنشر نبأ مقتل ضابط وجندي خلال إشتباكات الأمس في القطاع ليرتفع عدد الجنود القتلى الذي أعلن عنهم الاحتلال منذ بدء المعركة البرية إلى خمسة بينهم ضابطان.

وذكرت القناة العبرية الثانية أن الملازم “بار راهف” (21 عاما) من بلدة “بيت يشاي” قتل بصاروخ على آليته قرب رفح جنوبي القطاع يوم أمس السبت، فيما قتل الرقيب “بنيه روبل” (20 عاما) من حولون في اشتباك آخر.

وفي التفاصيل ذكرت القناة أن الضابط راهف أصيب بجراح بالغة بالأمس بعد تعرض ناقلة جند لإطلاق صاروخ جنوبي القطاع ما لبث أن فارق الحياة حيث يعمل كضابط هندسة فيما قتل الجندي روبل بعد اشتباكه مع مسلح وسط القطاع ظهر أمس.

ويرتفع عدد القتلى الذين اعترف بهم الاحتلال من الجيش حتى الآن إلى 5 من بينهم ضابطين منذ بدء المعركة البرية بالإضافة لإصابة أكثر من 20 جندي بجراح مختلفة خلال 48 ساعة.