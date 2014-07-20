الأورومتوسطي: الهجوم البري على غزة شرد 135 ألف

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقرّه جنيف، فجر الأحد، إن العدوان البري لجيش الاحتلال الإسرائيلي وما يرافقه من قصف مدفعي عنيف أدى إلى تشريد 135 ألف مواطن في قطاع غزة.

وذكر المرصد في إحصائية لحصيلة العدوان الإسرائيلي حتى منتصف ليل يومه الثالث عشر، أنه مع مواصلة قصف مدفعية الاحتلال للمناطق الحدودية بشكل عشوائي اضطر الآلاف للنزوح.

وبين المرصد أنه حتى مساء يوم السبت يوجد في القطاع المحاصر أكثر من 135 ألف مشرد، بعضهم شرد نتيجة قصف الطيران لبيوتهم ونسفها، ونزح نحو نصفهم الى العشرات من مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الاونروا”.

وحسب المرصد يتعرض قطاع غزة منذ إعلان جيش الاحتلال عن عملية برية ضد القطاع مساء الخميس الماضي، إلى قصف مكثف بالطيران والبوارج البحرية والمدافع وبشكل عشوائي يستهدف بيوت المدنيين بالدرجة الأولى.

وبلغ عدد الضحايا يوم السبت للعدوان 62 قتيلاً بينهم 17 طفلا، وثلاثة نساء، وبهذا يرتفع عدد الضحايا الإجمالي حسب الإحصائية إلى 338 قتيلا، بينهم 83 طفلا و33 امرأة.

وبلغ عدد الجرحى من العدوان 280 جريحا تراوحت إصاباتهم بين متوسطة وطفيفة وخطيرة، بينهم 93 طفلا و59 امرأةً، ليرتفع عدد الإصابات منذ بداية الهجوم الى 2573 جريحاً، منهم 756 طفلاً 464 من النساء.

كما بلغ عدد القذائف والصواريخ التي ألقتها القوات الإسرائيلية يوم السبت 756 قذيفة وصاروخ منها 156 غارة جوية و210 قذيفة من سلاح البحرية، و390 قذيفة بالمدفعية، الأمر الذي يرفع عدد الصواريخ والقذائف التي ألقاها الجيش الإسرائيلي منذ بدء هجومه على غزة إلى6589 قذيفة وصاروخ، منها 3121 غارة جوية ، 1545 قذيفة من البحرية، 1923 قذيفة مدفعية.

وذكرت الإحصائية أنه يوم السبت دمر 263 منزلا، و33 منزلاً منها دمرت بشكل كامل، و230 أخرى دمرت بشكل جزئي، وبذلك ترتفع حصيلة البيوت المدمرة منذ بدأ الهجمة إلى 2729، 404 منها بشكل كلي و2325 بشكل جزئي.

كما أشار المرصد إلى استهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية يوم السبت لمسجدين دمرا بشكل جزئي، ويرتفع بذلك عدد المساجد المستهدفة منذ بدء الهجوم الى 40 مسجدا، دمرت 6 منها بشكل كلي.

كما استهدفت القوات الإسرائيلية منذ بدا الهجوم على غزة أكثر من ستة محطات مياه وصرف صحي تقدم خدماتها لما يزيد عن 600 ألف مواطنا، وتعرضت أكثر من 100 مدرسة للأضرار نتيجة الهجمة الإسرائيلية.