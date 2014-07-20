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حريق في كمين حرس الحدود المنكوب بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

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حريق في كمين حرس الحدود المنكوب بمركز الفرافرة في الوادي الجديد حريق في كمين حرس الحدود المنكوب بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

أرشيفية

شب حريق في كمين حرس الحدود المنكوب بمركز الفرافرة في الوادي الجديد حيث امتدت السنة اللهب في معظم اجزاء الكمين وتقوم حاليًا قوات الحماية المدنية والاطفاء بمحاولة السيطرة علي  السنة اللهب ​و ​النيران المتصاعدة في اجزاء من جدران الكمين .

وقال محمد الصعيدي رئيس مركز الفرافرة بالوادي الجديد انه :” تمت السيطرة علي النيران المشتعلة في جدران الكمين عقب تعرضه للهجمات الارهابية ولكنها اندلعت مرة اخري وجاري السيطرة عليها بمعرفة قوات الاطفاء بمركز الفرافرة وانتداب الجهات المعنية للكشف عن اسباب اندلاع الحريق مرة اخري “.

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