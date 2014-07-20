ماجدة داغر: “الألوان الهادئة” موضة 2014.. وأتمنى تصميم ملابس “حرم السيسي”

قالت مصممة الأزياء العالمية “ماجدة داغر” :” إن عالم الأزياء والموضة يمكن أن يحقق دخل قومي للدولة المصرية مثل تركيا وفرنسا، إلا أنه لا يوجد أكاديمية متخصصة للأزياء في مصر ” .

وأضافت داغر، خلال استضافتها ببرنامج “نساء في الاقتصاد”على فضائية الغد العربي، مساء أمس السبت :” أننا نحتاج جهود كبير من جانب الدولة، لتحقيق أرقام كبيرة من صناعة الأزياء ” .

وطالبت داغر بضرورة وجود حصة للموضة بداية من التعليم الابتدائي وحتى الثانوي تسمى fashion، لتربية الذوق العام من خلال الدراسة، وجلب أفراد متخصصين في الألوان والمواد المستخدمة، بجانب إطلاع الطلاب على نجوم الموضة العالمية .

وشددت ماجدة داغر، على أن “الروتين” في التصدير مشكلة كبيرة، مطالبة بضرورة تسهيل الإجراءات، لبناء منظومة كاملة من الأزياء، واصفة المصريين بـ”الموهوبين” لكن يحتاجون من يأخذ بأيديهم.

وقالت داغر، خلال لقاءها بـ”نساء في الاقتصاد”، أن عيد الفطر العام الحالي يحمل طعم جديد وفرحة وبهجة حقيقية، مضيفة أن الألوان الهادئة تتصدر الموضة الجديدة.

وأضافت داغر، أنه مصمم الأزياء يستخدم جميع الألوان، ولكن تختلف الدرجات من لون إلى آخر.

وأشارت داغر، أن الممثلة “رانيا يوسف” هى الممثلة التى تهتم بملابسها للغاية، مؤكدة أن الملبس له عامل كبير في بناء النجومية.

وعن فساتين الزفاف، أكدت داغر أن فساتينالزفافالدانتيلموضة مستمرةعلىمرالعصور، بجانب تاج العروسة، لافتة أن فستان العروسة يستغرق تصميمه شهرين.

وعبرت داغر، عن أمنيتها بأن تكون مصممة أزياء لحرم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وختمت حديثها بنصح الفتيات بضرورة التحلي بالبساطة في الماكياج والملبس.