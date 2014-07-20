"قرار الشعب" تنعى شهداء حادث كمين الفرافرة

نعت حملة قرار الشعب وحركة الشعب، شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة الذين استشهدوا فى الفرافرة، جراء تفجير مخزن للزخيرة من قبل الجماعات الإرهابية التى لا تراعى أى حرمة للشعب الكريم.

وقال محمد فارس، مؤسس حملة قرار الشعب، ومؤسس حركة الشعب: "أصبح لا بديل عن تشكيل حكومة حرب لمواجهة ووأد الإرهاب الذى يستهدف أبناء القوات المسلحة والشعب، من أجل نشر الإرهاب الأسود بهدف تخريب مصر، وهو الأمر الذى تتصدى له مصر جيشا وشعبا حتى آخر نقطة دم لدى كل مواطن مصرى.

وطالب فارس، الرئيس عبد الفتاح السيسى، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، من أجل وأد الارهاب الأسود الذى تمارسه الجماعات التكفيرية، والتى يأتى فى مقدمتها تنظيم الإخوان الإرهابى والمدعوم من كل القوى المعادية لمصر، لافتا إلى ضرورة سرعة إصدار أحكام على قيادات التنظيم الإرهابى.

وأشار مؤسس حملة قرار الشعب، إلى أن الإرهاب يستهدف القوات المسلحة المصرية بسبب انحيازها لإرادة الشعب والعمل على حمايته وحماية مصر سواء فى الداخل أو الخارج، فضلا عن محاربتها الإرهاب.

وأكد أن الجيش المصرى سينتصر فى معركته على الإرهاب مثلما انتصر فى كل معاركها السابقة، مطالبا الرئيس السيسى بالثأر لكل جندى وضابط تم استشهادهم خلال الفترة الماضية والقضاء على الإرهاب الذى يعوق التنمية.