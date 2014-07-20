أخبار عاجلة

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"قرار الشعب" تنعى شهداء حادث كمين الفرافرة

Google+ Print

نعت حملة قرار الشعب وحركة الشعب، شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة الذين استشهدوا فى الفرافرة، جراء تفجير مخزن للزخيرة من قبل الجماعات الإرهابية التى لا تراعى أى حرمة للشعب الكريم.

وقال محمد فارس، مؤسس حملة قرار الشعب، ومؤسس حركة الشعب: "أصبح لا بديل عن تشكيل حكومة حرب لمواجهة ووأد الإرهاب الذى يستهدف أبناء القوات المسلحة والشعب، من أجل نشر الإرهاب الأسود بهدف تخريب ، وهو الأمر الذى تتصدى له مصر جيشا وشعبا حتى آخر نقطة دم لدى كل مواطن مصرى.

وطالب فارس، الرئيس عبد الفتاح السيسى، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، من أجل وأد الارهاب الأسود الذى تمارسه الجماعات التكفيرية، والتى يأتى فى مقدمتها تنظيم الإخوان الإرهابى والمدعوم من كل القوى المعادية لمصر، لافتا إلى ضرورة سرعة إصدار أحكام على قيادات التنظيم الإرهابى.

وأشار مؤسس حملة قرار الشعب، إلى أن الإرهاب يستهدف القوات المسلحة المصرية بسبب انحيازها لإرادة الشعب والعمل على حمايته وحماية مصر سواء فى الداخل أو الخارج، فضلا عن محاربتها الإرهاب.

وأكد أن الجيش المصرى سينتصر فى معركته على الإرهاب مثلما انتصر فى كل معاركها السابقة، مطالبا الرئيس السيسى بالثأر لكل جندى وضابط تم استشهادهم خلال الفترة الماضية والقضاء على الإرهاب الذى يعوق التنمية.

nawnatega.gif
>G53cb2d491519a.jpg
stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري