سلطة البطاطس بالزيتون

السبت 19-07-2014 13:29
المقادير
نصف كيلو بطاطس مقشرة ومسلوقة
1 بصل صغيرة مقطعة حلقات
2 ملعقة عصير ليمون
10 حبات زيتون أخضر مقطع حلقات
ملح قليل
فلفل أسود أو أبيض
رشة شبت
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون
1 ملعقة كبيرة عصير الليمون
طريقة التحضير
1. قشري البطاطس وأسلقيها وأقطعيها مكعبات
2. أضيفي عصير الليمون وزيت الزيتون والملح والفلفل والزيتون والبصل وقلبيهم جيدا
3. ضعي البطاطس ورشة الشبت و قلبيها مع التتبيلة
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