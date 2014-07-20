سلطة البطاطس بالزيتون

المقادير

نصف كيلو بطاطس مقشرة ومسلوقة

1 بصل صغيرة مقطعة حلقات

2 ملعقة عصير ليمون

10 حبات زيتون أخضر مقطع حلقات

ملح قليل

فلفل أسود أو أبيض

رشة شبت

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة عصير الليمون

طريقة التحضير

1. قشري البطاطس وأسلقيها وأقطعيها مكعبات

2. أضيفي عصير الليمون وزيت الزيتون والملح والفلفل والزيتون والبصل وقلبيهم جيدا

3. ضعي البطاطس ورشة الشبت و قلبيها مع التتبيلة

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