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سلطة البطاطس بالزيتون

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سلطة البطاطس بالزيتون سلطة البطاطس بالزيتون

السبت 19-07-2014 13:29

المقادير

 

نصف كيلو بطاطس مقشرة ومسلوقة

1 بصل صغيرة مقطعة حلقات
2 ملعقة عصير ليمون 
10 حبات زيتون أخضر مقطع حلقات 
ملح قليل 
فلفل أسود أو أبيض 
رشة شبت 
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة عصير الليمون

 

طريقة التحضير

 

1. قشري البطاطس وأسلقيها وأقطعيها مكعبات   
2. أضيفي عصير الليمون وزيت الزيتون والملح والفلفل والزيتون  والبصل وقلبيهم جيدا 
3. ضعي البطاطس ورشة الشبت و قلبيها مع التتبيلة

 

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