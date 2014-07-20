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الصيادية

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الصيادية الصيادية

السبت 19-07-2014 13:32

المقادير

كيلوغرام من اللقز الرمليّ

4 فصوص من الثوم

حبتان من البصل

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من البهار الأبيض  

ملعقة صغيرة من البهار الحلو

نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب  

ملعقة صغيرة من الكمّون

نصف كيلو من الأرز الأمريكيّ 

كوب من عصير الحامض

ملعقتا طعام من دقيق الذرة

لتران من الماء

 

طريقة التحضير

 1 ـ تُنثر البهارات على السمكة، ثمّ تُشوى ويُنزع الحسك والرأس.

2 ـ يقطّع البصل ويُقلى في الزيت، حتّى يُصبح لونه أحمر.

3 ـ يُقطّع الثوم ويُقلى مع الرأس، ثمّ يُضاف إليه البصل المقليّ. يُحرّك هذا الخليط لمدّة 3 دقائق. ثمّ، يُوضع خليط الرأس والثوم والبصل في طنجرة مع الماء، ويُنثر عليه قليل من خليط البهارات، وتُترك المقادير لمدّة نصف ساعة على النار.

4 ـ يُصفّى الماء، ويُترك لتراً منه للأرز، ولتراً آخر لتحضير الصلصة.

5 يقلب الأرز بالزيت،  ثمّ يُضاف الماء إليه، ويُترك لينضج.

6 ـ لتحضير الصلصة: يُقلّب دقيق الذرة في الزيت حتّى يميل لونه إلى الشُقرة، ثمّ يُضاف الماء الناتج من الغليان والملح وباقي البهارات وعصير الحامض. يُقلى هذا الخليط لمدّة ربع ساعة حتّى يشتدّ.

7 ـ يُسكب الأرز في طبق، ويُوزّع السمك فوقه والصلصة إلى جانبه.

 

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