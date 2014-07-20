حزب 6 أكتوبر يصف مقتل جنود حرس الحدود بالمذبحة الثالثة لجنود الوطن

صرح محمد العزبي وكيل مؤسسي حزب 6 أكتوبر ” تحت التأسيس ” ان ما حدث اليوم هو تكرار لمذبحه رفح الأولى و الثانية في رمضان ولا نستبعد تورط جماعه الاخوان الارهابيه فيما حدث فبينما يستهدف جنود حرس الحدود و يستشهد منهم 15 و يصاب آخرين منهم من هو في حاله خطره نجد مجموعه من الذين يطلقون على أنفسهم لقب نشطاء يفترشون الارض امام معبر رفح عند كمين بالوظه و يطالبون بدخول غزة أليس لدى هؤلاء اي وعي سياسي ليفهمو ان هناك مؤامره تحاك ضد مصر من داخل غزه اليس من الممكن استهداف هؤلاء النشطاء من حماس الارهابيه و اتهام اسرائيل لتوريط الجيش المصري أليس من الممكن ان يتم اختطاف مجموعه منهم لمساومه السلطات المصريه على قيادات الارهاب في الداخل .

و أضاف العزبي أننا نطالب الجيش و ألشرطه بالتوقف عن سياسة اللين مع النشطاء و جماعه الارهاب و يجب ان يكون هناك رد فعل عنيف جدا ليجدو القصاص الرادع و السريع لارواح هؤلاء الشهداء الابرار فان ما حدث يؤكد ان هناك نيه مبيته لاستدارج الجيش المصري لخوض معركة داخليه تؤثر على حمايته للحدود الشرقيه مما يفتح المجال اما خونه حماس لدخول سيناء كما يحدث من اطلاق صواريخ من داخل سيناء على اسرائيل لإجبار إسرائيل على الرد و توريط الجيش المصري.

و قال العزبي لجماعه حماس الارهابيه لن تجبرونا على دخوا معركه لا نرغب فيها فجميع قياداتكم مختبئة كالفئران المذعورة و من يدفع الثمن هو الشعب الفلسطيني الاعزل الذي نسانده و بكل قوه فمنكم من يختبيء بقطر و منكم من يتحصن بأنفاق و يترك الأطفال و النساء لتقتل ليتاجر بدمائهم.

و طالب العزبي الجيش المصري بفض اعتصام معبر بالوظه بمنتهى القوه و القبض على هؤلاء النشطاء الذين لا يقدرون ما تمر به الدوله كما نطالب للمره الرابعه بضروره اعلان حاله الطواريء للقضاء على فلول الجماعه الارهابيه و أذنابها فلا يعقل ان تصبح صلاه الجنازه على شهدائنا الابرار فرض لا يمر اسبوع الا و يسقط منا شهداء كل ذنبهم انهم يدافعون عن تراب هذا الوطن ضد جماعه الخسه و النداله .

> كما طالب العزبي بعدم القبض على هؤلاء الارهابيين بل يجب على قوات الجيش و الشرطه تصفيتهم تصفيه فوريه او احالتهم لمحاكم عسكريه سريعه و عاجله تكون بها الاحكام رادعه بالاعدام الفوري لهم