نادر الأتات يتنازل عن أجره لصالح نجوى كرم

أفادت بعد المصادر لـ"سيدتي نت" بأن حفل الفنانة نجوى كرم الذى كان سيقام في كازينو لبنان قد ألغي بسبب عدم موافقة إدارة الكازينو على دفع المبلغ المطلوب لأجر نجوى كرم. كما انه وبمقابل الحفل الذى سيجمعها مع الفنان نادر الأتات في مغدوشة في أولى ايام عيد الفطر، كان بشكل مقايضة بين متعهد الحفل جورج نكد ونادر الذي قايض على مشاركته في حفل نجوى أن يؤمن 200 شخص من طرفه لحضور الحفل وأن يقدم حفله مجانا بلا أجر.

هذه التنازلات التى قام بها نادر لأجل الموافقة على مشاركته في حفل نجوى المقرر إقامته في عيد الفطر يعكس أن ثمة شح في الحجوزات على الحفلات في عيد الفطر في ظل غياب السائح الخليجي، وإن ألمغترب اللبناني وحده لا يغطي العجز السياحي في ظل زحمة الحفلات المقامة في عيد الفطر وموسم الصيف.

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