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شيريل كول لا ترغب بالإنجاب وتفتح صفحة زواجها السابق

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السبت 19-07-2014 21:53

 

Cole البالغة من العمر 31 عاماً والتي إشتهرت من خلال مشاركتها في لجنة تحكيم برنامج X-factor، قالت إن إنجاب الأطفال ليس من أهدافها ولا أولوياتها في الوقت الحالي.

 

وخلال مقابلة صحفية أجريت معها، تحدثت Cheryl عن زواجها السابق من نجم كرة السلة Ashley Cole، الذي إنفصلت عنه بسبب خيانته لها بعد  زواج إستمر 4 سنوات، وقالت: زواجي الأول لم يكن فظيعاً ولا مريراً، وبالرغم من نهايته وعدم إستمراره، إلا انني لم أكن أُعامل بطريقة سيئة أبداً.

 

وأضافت: لم أكن الضحية.. لم نكن نتناقش ونختلف، لكن الموضوع كان مجرد ضعفاً شديداً من ناحيته لسوء الحظ.

 

يشار إلى أن Cheryl Cole تزوجت في 7 تموز الحالي من حبيبها Jean-Bernard Fernandez-Versini بعد علاقة حب 3 اشهر، وأقامت حفل زفاف بسيط في جزيرة Mustique حضره 4 أشخاص فقط.

 

هل تصدقون نحافة بعض النجوم؟

 

 

 

 

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