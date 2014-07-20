أخبار عاجلة

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصّور.. تيم حسن ونسرين طافش يجتمعان مجدّداً

Google+ Print
بالصّور.. تيم حسن ونسرين طافش يجتمعان مجدّداً بالصّور.. تيم حسن ونسرين طافش يجتمعان مجدّداً

السبت 19-07-2014 22:39

بدأت الفنّانة نسرين طافش تصوير أولى مشاهدها في مسلسل "الأخوة"، الذي انضمّت إليه حديثاً بشخصيّة "سلمى"، وتظهر نسرين في الصور الحصرية التي حصل "سيدتي نت" عليها، بمشاهد تجمعها بالفنان السوري تيم حسن.

ورغم كل الضجيج الذي أُثير مؤخراً حول النجمين، إلا أنهما اجتمعا مجدداً في مسلسل "الأخوة" الذي سيمتد على جزأين.

يشار إلى أن الفنانة السورية مديحة كنيفاتي انضمت حديثاً إلى "الأخوة"، كذلك انضمت الفنانة ميس حمدان للعمل كبديلة للفنانة المصريّة رانيا يوسف.

 

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي