بالصّور.. تيم حسن ونسرين طافش يجتمعان مجدّداً

بدأت الفنّانة نسرين طافش تصوير أولى مشاهدها في مسلسل "الأخوة"، الذي انضمّت إليه حديثاً بشخصيّة "سلمى"، وتظهر نسرين في الصور الحصرية التي حصل "سيدتي نت" عليها، بمشاهد تجمعها بالفنان السوري تيم حسن.

ورغم كل الضجيج الذي أُثير مؤخراً حول النجمين، إلا أنهما اجتمعا مجدداً في مسلسل "الأخوة" الذي سيمتد على جزأين.

يشار إلى أن الفنانة السورية مديحة كنيفاتي انضمت حديثاً إلى "الأخوة"، كذلك انضمت الفنانة ميس حمدان للعمل كبديلة للفنانة المصريّة رانيا يوسف.

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