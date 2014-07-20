أخبار عاجلة

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

كندة علوش تتبرأ من اتهام رامز جلال بالفبركة

Google+ Print
كندة علوش تتبرأ من اتهام رامز جلال بالفبركة كندة علوش تتبرأ من اتهام رامز جلال بالفبركة

الأحد 20-07-2014 00:20

تداولت أخبار يوم الجمعة في عدد كبير من المواقع الالكترونية والصحف، تؤكد أن الفنانة السورية كندة علوش قالت أن رامز جلال عرض عليها المشاركة في برنامجه "رامز قرش البحر"، لكنها رفضت لأنها لا تحب برامج المقالب، وهو ما فسّره الكثيرون أن رامز بالفعل يتفق مع ضيوفه مسبقاً.

كندة من جهتها، نفت تماماً هذه التصريحات، وقالت أنها لم تطلق ما تم تدواله أبداً، وصرّحت بأن فريق إعداد برنامج "رامز قرش البحر" بالفعل اتصل بها للمشاركة دون الكشف عن طبيعة البرنامج أو عن هوية مقدمه، ووصفت هذه التصريحات بالعارية تماماً عن الصحة.

 

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي