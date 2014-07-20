كندة علوش تتبرأ من اتهام رامز جلال بالفبركة

تداولت أخبار يوم الجمعة في عدد كبير من المواقع الالكترونية والصحف، تؤكد أن الفنانة السورية كندة علوش قالت أن رامز جلال عرض عليها المشاركة في برنامجه "رامز قرش البحر"، لكنها رفضت لأنها لا تحب برامج المقالب، وهو ما فسّره الكثيرون أن رامز بالفعل يتفق مع ضيوفه مسبقاً.

كندة من جهتها، نفت تماماً هذه التصريحات، وقالت أنها لم تطلق ما تم تدواله أبداً، وصرّحت بأن فريق إعداد برنامج "رامز قرش البحر" بالفعل اتصل بها للمشاركة دون الكشف عن طبيعة البرنامج أو عن هوية مقدمه، ووصفت هذه التصريحات بالعارية تماماً عن الصحة.

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