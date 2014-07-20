رحيل عازف الجاز ليونيل فيربوس عن عمر ناهز 103 سنوات

توفي منذ ساعات قليلة عازف الجاز الأمريكي Lionel Ferbos عن عمر ناهز 103 سنوات.

وقالت Regina Dillings الصديقة المقربة للعائلة، إن Ferbos فارق الحياة وهو محاطاً بعائلته وأصدقائه المقربين في منزله بنيو أورلينز.

وكشفت حفيدة الراحل Lori Schexnayder أن صحة جدّها تراجعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، كما لم يعد قادراً على حمل آلة البوق التي يعشقها ويعزف عليها بشغف كبير.

مسيرة Ferbos الحافلة بالإنجازات والنجاحات بدأت في العام 1930، ومنذ ذلك الوقت حتى العام 2013، قدّم Lionel حفلات ضخمة في جميع أنحاء وضواحي مدينة نيو أورلينز.

وفي العام الماضي، أحيا Ferbos حفلاً فنياً ناجحاً ضمن مهرجان New Orleans Jazz & Heritage ، بمناسبة عيد ميلاده الـ 102.

يشار إلى أن عيد ميلاد الراحل Lionel Ferbos صادف منذ يومين في 17 تموز.

رحيل النجمة الأمريكية إليان إسترتش عن عمر ناهز 89 عاماً

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"