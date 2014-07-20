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كارول سماحة تقوم بزيارة إلى مخيم الزعتري

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كارول سماحة تقوم بزيارة إلى مخيم الزعتري كارول سماحة تقوم بزيارة إلى مخيم الزعتري

الأحد 20-07-2014 01:53

زارت الفنانة اللبنانية كارول سماحة مخيم الزعتري الموجود على الحدود الأردنية السورية، للاطلاع على أوضاع اللاجئين السوريين هناك، كونها سفيرة النوايا الحسنة للشبكة الدولية للحقوق والتنمية.

ورافق الفنانة خلال جولتها المدير الإقليمي لمكتب الشبكة في الأردن الدكتور علي العنانزة، بالإضافة إلى موظفين من مكتب الشبكة في الأردن.

كما قابلت سماحة العديد من اللاجئين السورين للاطلاع على الصعوبات التي تواجههم داخل المخيم الذي يضم ما يقارب 130 ألف شخصاً، ويبلغ عدد الأطفال فيه الذين تتراوح أعمارهم تحت سن الخامسة حوالي 25 ألف طفل، قامت بتوزيع الهدايا عليهم.

وعن الزيارة قالت الفنانة اللبنانية: "كانت زيارة مؤثرة ولن تكون الأخيرة"، وتابعت: "أردت أن استطلع ظروف اللاجئين السوريين، وسأعمل قصاري جهدي مع الشبكة الدولية للحقوق والتنمية على تأمين الاحتياجات اللازمة والضرورية لحياتهم اليومية، خصوصاً الأطفال الذين هم بحاجة إلى رعاية أكبر".

وفي سياق حديثها وجّهت سماحة الشكر إلى دولة الأردن وكل الدول التي استقبلت اللاجئين السوريين.

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سيدتي