54 ألف قضية منظورة لدى المحاكم خلال شهر شعبان

نظرت المحاكم بشقيها العام والجزئي خلال شهر شعبان الماضي أكثر من 54 ألف قضية، بانخفاض بلغت نسبته 9.5% عن ما سجلته المحاكم خلال شهر رجب.

حيث نظرت المحاكم العامة في المملكة ما مجموعة 42929 قضية، بمعدل بلغ 1431 قضية منظورة يومياً، مقابل 11074 قضية منظورة لدى المحاكم الجزائية في المملكة، بمعدل 369 قضية منظورة في اليوم الواحد. وجاءت المحكمة العامة بالرياض في المركز الأول من حيث حجم العمل خلال شهر شعبان بنظرها في 4378 قضية، تلتها المحكمة العامة بجدة التي نظرت 3003 قضايا، ثم المحكمة العامة بمكة ب 3001 قضية منظورة، فالمحكمة العامة بالمدينة المنورة بنظرها في 2283 قضية، مقابل 1892 قضية منظورة لدى المحكمة العامة ببريدة.

وشكلت القضايا الانتهائية ما نسبته 56% من مجموع القضايا المنظورة لدى المحاكم العامة، مسجلة 24136 قضية، أكثر جاء في محكمة مكة بواقع 1794 قضية، تلتها محكمة الرياض ب 1735 قضية، ثم محكمة بريدة ب 1483 قضية، فمحكمة المدينة المنورة ب 1437 قضية، مقابل 1344 قضية انتهائية منظورة لدى المحكمة العامة بجدة.

كما شكلت القضايا الحقوقية ما نسبته 38% من مجموع القضايا المنظورة لدى المحاكم العامة، بواقع 16327 قضية، جاء 2545 قضية منها لدى محكمة الرياض، تلتها محكمة جدة بتسجيلها 1593 قضية، ثم محكمة مكة ب 1178 قضية، فمحكمة المدينة المنورة ب 824 قضية، مقابل 577 قضية حقوقية منظورة لدى المحكمة العامة بعرعر.

فيما جاءت ال 6% من مجموع القضايا المنظورة لدى المحاكم العامة للقضايا الجنائية، حيث سجلت ما مجموعة 2466 قضية، منها 151 قضية لدى محكمة القريات، و103 قضايا لدى محكمة ينبع، و101 قضية لدى محكمة الخرج، و98 قضية لدى محكمة بالرياض، مقابل 97 قضية جنائية مسجلة لدى المحكمة العامة بحفر الباطن.

في حين تصدرت المحكمة الجزائية بالرياض من حيث حجم العمل خلال شهر شعبان بنظرها في 3317 قضية، منها 1539 قضية حقوقية و1778 قضية جنائية، تلتها المحكمة الجزائية بجدة التي نظرت 1540 قضية، منها 466 قضية حقوقية و1074 قضية جنائية، مقابل 933 قضية منظورة لدى المحكمة الجزائية بمكة، منها 482 قضية حقوقية و451 قضية جنائية.

يذكر أن مجموع القضايا الكلي المنظور لدى المحاكم العامة والبالغة 117 محكمة خلال شهر رجب بلغ 45733 قضية بمختلف أنواعها الانتهائية والحقوقية والجنائية، بمعدل بلغ 1524 قضية منظورة يومياً، فيما سجلت المحاكم الجزائية في المملكة خلال شهر رجب ما مجموعه 13943 قضية، بمعدل 464 قضية منظورة في اليوم الواحد.